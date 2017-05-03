МИНСК, 4 мая – Sputnik. Легковой автомобиль врезался в опору автозаправочной станции "Лукойл" в Могилеве, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.

Авария произошла ночью в четверг на Минском шоссе областного центра.

Как сообщают очевидцы ДТП, водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, не вписался в поворот и налетел на опору АЗС №27 "Лукойл".

В результате аварии автомобиль получил механические повреждения, как и металлическая конструкция автозаправочной станции. На месте аварии работали сотрудники могилевской ГАИ.

По предварительной информации, в аварии водитель не пострадал.