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BMW ночью врезался в заправку в Могилеве

04.05.2017 12:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая – Sputnik. Легковой автомобиль врезался в опору автозаправочной станции "Лукойл" в Могилеве, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.

BMW ночью врезался в заправку в Могилеве
© Фото: ВКонтакте / ЧП Гомель | Гомельская область
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Авария произошла ночью в четверг на Минском шоссе областного центра.

Как сообщают очевидцы ДТП, водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, не вписался в поворот и налетел на опору АЗС №27 "Лукойл".

В результате аварии автомобиль получил механические повреждения, как и металлическая конструкция автозаправочной станции. На месте аварии работали сотрудники могилевской ГАИ.

По предварительной информации, в аварии водитель не пострадал.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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По предварительной информации, водитель, не вписавшийся в поворот, в аварии не пострадал.

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