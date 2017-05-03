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BMW ночью врезался в заправку в Могилеве
04.05.2017 12:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Легковой автомобиль врезался в опору автозаправочной станции "Лукойл" в Могилеве, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.
© Фото: ВКонтакте / ЧП Гомель | Гомельская область
Авария произошла ночью в четверг на Минском шоссе областного центра.
Как сообщают очевидцы ДТП, водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, не вписался в поворот и налетел на опору АЗС №27 "Лукойл".
В результате аварии автомобиль получил механические повреждения, как и металлическая конструкция автозаправочной станции. На месте аварии работали сотрудники могилевской ГАИ.
По предварительной информации, в аварии водитель не пострадал.
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По предварительной информации, водитель, не вписавшийся в поворот, в аварии не пострадал.
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