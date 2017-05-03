МИНСК, 4 мая – Sputnik. Белорусские пограничники обнаружили нелегала-афганца в сербском автопоезде: мужчина собирался попасть в Италию, но фура направлялась в Казахстан, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Подозрительный большегруз MAN остановили 3 мая в международном автодорожном пункте пропуска "Козловичи".

"Во время досмотра правоохранители услышали внутри прицепа, в котором по документам перевозилась мебель, мужской голос", – сказали в ГПК.

По информации комитета, выяснилось, что в фуре был 23-летний гражданин Афганистана, который хотел попасть ЕС. При разбирательстве установили, что за "путешествие" мужчина заплатил соотечественнику, живущему в Сербии, 1500 долларов США. Машина якобы должна была ехать в Италию, но на самом деле направлялась в Казахстан.

В настоящее время нарушитель находится в ИВС и ожидает депортации из Беларуси на родину.