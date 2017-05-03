﻿ Болтливого афганца-нелегала нашли в сербской фуре пограничники Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Болтливого афганца-нелегала нашли в сербской фуре пограничники Беларуси

04.05.2017 13:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Белорусские пограничники обнаружили нелегала-афганца в сербском автопоезде: мужчина собирался попасть в Италию, но фура направлялась в Казахстан, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Болтливого афганца-нелегала нашли в сербской фуре пограничники Беларуси
© Фото: ГПС Украины
Иранец спрятался в фуре, чтобы попасть в Германию, а приехал в Черновцы

Подозрительный большегруз MAN остановили 3 мая в международном автодорожном пункте пропуска "Козловичи".

"Во время досмотра правоохранители услышали внутри прицепа, в котором по документам перевозилась мебель, мужской голос", – сказали в ГПК.

По информации комитета, выяснилось, что в фуре был  23-летний гражданин Афганистана, который хотел попасть ЕС. При разбирательстве установили, что за "путешествие" мужчина заплатил соотечественнику, живущему в Сербии, 1500 долларов США. Машина якобы должна была ехать в Италию, но на самом деле направлялась в Казахстан.

В настоящее время нарушитель находится в ИВС и ожидает депортации из Беларуси на родину.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нелегальный мигрант "засыпался" из-за того, что разговаривал во время досмотра автомобиля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
BMW ночью врезался в заправку в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика