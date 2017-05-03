МИНСК, 4 мая — Sputnik. Уголовное дело в отношении трех уроженцев Орши расследует управление Следственного комитета по Витебской области, сообщили Sputnik в четверг в СК Беларуси.

Следователи установили, что два 39-летних жителя Орши и 35-летний житель Борисова с октября по 15 декабря 2016 года совершили 12 краж из подвала и гаражей, расположенных на территории Лиозненского, Дубровенского, Оршанского и Сенненского районов.

Житель Борисова приезжал на машине к родителям в Оршу. Во время одной из таких поездок друг детства предложил ему похищать вещи из гаражей на территории различных районов Витебской области, чтобы их было труднее разоблачить. Мужчина согласился. В половине хищений принимал участие и второй житель Орши.

"В гаражи мужчины проникали в ночное время, подбирая ключи к навесным замкам, и похищали топливо, горные велосипеды, надувные лодки, спиннинги, электроинструменты (бензопилы, угловые шлифовальные машинки, шуруповерты, дрели, перфораторы и др.)", — рассказали в СК.

Общая сумма похищенного имущества составила более 5400 рублей. Подозреваемые задержаны. Лишь один из них в ходе следствия дал признательные показания.

Следователи собрали доказательства причастности к совершению краж всех троих участников группы и предъявили обвинение жителю Орши и жителю Борисова по ч.3 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража, совершенная повторно, группой лиц, в крупном размере). Второму жителю Орши предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража, совершенная повторно, группой лиц).

Чтобы возместить потерпевшим ущерб, причиненный злоумышленниками, следователи наложили арест на автомобиль обвиняемого.

"К ранее неоднократно судимым жителям Орши применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Житель Борисова находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", — добавили в СК.