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Пожилой мужчина умер в переходе метро между Купаловской и Октябрьской

04.05.2017 13:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Пожилой мужчина скончался в подземном переходе между станциями метро "Октябрьская" и "Купаловская", сообщил Sputnik в четверг пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

Пожилой мужчина умер в переходе метро между Купаловской и Октябрьской
© Фото: Фейсбук / Андрей Кузьмин
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Инцидент в минской подземке в переходе между станциями пересадки Московской и Автозаводской линий произошел днем в четверг — около 13:55.

"В переходе скончался 80-летний минчанин", — сказал Кузьмин.

Он также уточнил, что в связи с произошедшим переход будет временно закрыт для пассажиров, пока на месте происшествия будут работать сотрудники милиции.

По словам собеседника Sputnik, об открытии перехода метрополитен сообщит позже.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с произошедшим переход будет временно закрыт для пассажиров, пока на месте будут работать сотрудники милиции.

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