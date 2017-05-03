МИНСК, 4 мая — Sputnik. Пожилой мужчина скончался в подземном переходе между станциями метро "Октябрьская" и "Купаловская", сообщил Sputnik в четверг пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

Инцидент в минской подземке в переходе между станциями пересадки Московской и Автозаводской линий произошел днем в четверг — около 13:55.

"В переходе скончался 80-летний минчанин", — сказал Кузьмин.

Он также уточнил, что в связи с произошедшим переход будет временно закрыт для пассажиров, пока на месте происшествия будут работать сотрудники милиции.

По словам собеседника Sputnik, об открытии перехода метрополитен сообщит позже.