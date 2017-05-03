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Гомельские таможенники не пропустили в РФ поддельные украинские сыры

04.05.2017 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытки незаконных поставок двух партий товаров в адрес российских субъектов хозяйствования, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).

Гомельские таможенники не пропустили в РФ поддельные украинские сыры
© Фото: ГТК Беларуси
Витебские таможенники пресекли незаконное перемещение около 80 т яблок

Ранее РФ высказывала претензии в адрес Беларуси о том, что под видом белорусских товаров в Россию осуществляются поставки контрафактной и санкционной мясной и молочной продукции. В частности, в начале года РФ запретила поставки говядины с предприятий Минской области, заподозрив их в контрабанде украинского мяса.

"Сотрудники Гомельской таможни пресекли две попытки незаконной поставки украинского товара под видом белорусского в адрес российских фирм. При проведении специальных мероприятий таможенники приостановили движение грузовых транспортных средств, следовавших в направлении белорусско-российской границы. В полуприцепах автомобилей находились товары "концентрат белково-жировой" и "продукт белково-жировой", — сообщили в ГТК.

Под белково-жировыми продуктами обычно подразумеваются сыры, изготовленные с применением растительных жиров. По техрегламентам Таможенного союза при производстве сыров использование растительных жиров запрещено. Кроме того, Украина входит в список санкционных стран, от поставок продовольствия из которых РФ отказалась.

Как пояснили в ГТК, по товаросопроводительным документам производителями и отправителями поддельных сыров выступали белорусские предприниматели. Получателями груза являлись российские фирмы.

В ходе проверки выяснилось, что товары в Беларуси не производились и, соответственно, не отгружались.

"Незаконно перемещаемые 40 тонн продуктов питания стоимостью свыше 220 тысяч рублей изъяты. Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь", — сообщили в ГТК.

 
Теги: Минск
 
 
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Партия товара общей стоимостью в 220 тысяч рублей перемещалась под видом произведенной в Беларуси, отправкой в РФ занимались белорусские предприниматели.

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