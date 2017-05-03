22-летний житель Афганистана надеялся попасть в Италию и заплатил сербскому дальнобойщику 1500 долларов за помощь. И был очень удивлен, когда в дороге дверь прицепа ему открыли белорусские пограничники. Подробности сообщает Госпогранкомитет.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

3 мая в пункте пропуска Козловичи пограничники остановили грузовик с сербскими номерами. Водитель направлялся в Беларусь.

Во время досмотра машины из прицепа послышался мужской голос, хотя по документам там везли мебель. Оказалось, внутри прятался 22-летний гражданин Афганистана.

Установлено, что мужчина хотел нарушить границу в поисках лучшей жизни на просторах Европы. Он обратился к знакомому водителю из Сербии. Дальнобойщик уверял того, что едет в Италию. На самом деле конечной точкой маршрута был Казахстан.

На парня составили два протокола по ст. 23.39 (Незаконное пересечение госграницы) и ч.1 ст. 23.55 КоАП (Нарушение правил пребывания). В изоляторе он ожидает депортации с запретом въезда в Беларусь сроком на несколько лет.