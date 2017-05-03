МИНСК, 4 мая — Sputnik. Возгорание вспыхнуло после взрывов на химпредприятии недалеко от Мадрида, пострадали люди, сообщают в четверг службы спасения.

ЧП произошло на предприятии Requimsa, которое расположено в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рей к югу от столицы Испании. Внезапно начали взрываться химикаты. На многие километры от предприятия чувствовалась взрывная волна. Густой черный дым от пожара поднялся на десятки метров.

Пострадали, по данным СМИ, 15 человек. Ранее сообщалось о пяти раненых. Как минимум трое находятся в тяжелом состоянии. Власти сообщества Мадрид сообщили, что опасности для здоровья людей возгорание не представляет. Причины инцидента выясняются.