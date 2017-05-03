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Рабочий погиб в Каменецком районе, попав под фрезы трактора на поле

04.05.2017 15:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая – Sputnik. Каменецкий райотдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели на поле мужчины во время посадки моркови, сообщила в четверг Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Инцидент на поле негосударственного сельхозпредприятия вблизи агрогородка Пелище произошел накануне утром.

"Мужчина помогал механизатору нарезать борозды для посадки моркови и в нарушение техники безопасности находился на гребнеобразователе трактора", – сказала Дранькова.

Она также уточнила, что 37-летний рабочий в какой-то момент потерял равновесие и упал под измельчающие фрезы. От травм житель Каменца умер на месте.

Известно, что мужчина в день гибели в первый раз вышел на работу на данном предприятии и не проходил инструктаж по работе с соответствующей техникой. По словам собеседницы Sputnik, РОСК по итогам разбирательства даст оценку, были ли в действиях определенных лиц признаки состава преступления.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина в день гибели в первый раз вышел на работу на данном предприятии и не проходил инструктаж по работе с соответствующей техникой.

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