Браконьера из Кричева задержали на Соже с 17 сетями и лодкой

В Чериковском районе задержали браконьера из Кричева, который отправился на рыбалку с лесковыми сетями и лодкой. Мужчину заметил другой рыбак, который и вызвал госинспекторов. К их приезду кричевлянин сидел в зарослях с удочкой и изображал законопослушного рыболова, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.



Фото: gosinspekciya.gov.by

На рыбалку житель Кричева отправился с двумя друзьями. Компания остановилась на берегу реки Сож около деревни Горки Чериковского района. В багажнике авто местный рыбак, оказавшийся общественным инспектором, заметил мешки с сетями и лодку, использование которой в период нереста запрещено.

Рыбак сообщил о нарушителях в Госинспекцию, а сам решил побеседовать с приехавшими. При появлении общественника владелец сетей скрылся. К приезду госинспекторов мужчина находился в зарослях с удочкой — изображал законопослушного рыболова.





Общая длина обнаруженных в машине 17 лесковых сетей составила почти километр. А по правилам рыболовства даже нахождение с запрещенными орудиями лова в километровой зоне от рыболовных угодий запрещено.

Осенью 2016 года владельца сетей уже привлекали к административной ответственности за лов рыбы сетными экранами на Соже около Кричева. Ему грозит уголовное наказание за повторное нарушение, совершенное в течение года.