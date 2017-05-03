ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Браконьера из Кричева задержали на Соже с 17 сетями и лодкой

04.05.2017 15:45 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Чериковском районе задержали браконьера из Кричева, который отправился на рыбалку с лесковыми сетями и лодкой. Мужчину заметил другой рыбак, который и вызвал госинспекторов. К их приезду кричевлянин сидел в зарослях с удочкой и изображал законопослушного рыболова, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.


Фото: gosinspekciya.gov.by

На рыбалку житель Кричева отправился с двумя друзьями. Компания остановилась на берегу реки Сож около деревни Горки Чериковского района. В багажнике авто местный рыбак, оказавшийся общественным инспектором, заметил мешки с сетями и лодку, использование которой в период нереста запрещено.

Рыбак сообщил о нарушителях в Госинспекцию, а сам решил побеседовать с приехавшими. При появлении общественника владелец сетей скрылся. К приезду госинспекторов мужчина находился в зарослях с удочкой — изображал законопослушного рыболова.


Общая длина обнаруженных в машине 17 лесковых сетей составила почти километр. А по правилам рыболовства даже нахождение с запрещенными орудиями лова в километровой зоне от рыболовных угодий запрещено.

Осенью 2016 года владельца сетей уже привлекали к административной ответственности за лов рыбы сетными экранами на Соже около Кричева. Ему грозит уголовное наказание за повторное нарушение, совершенное в течение года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К приезду госинспекторов кричевлянин сидел в зарослях с удочкой и изображал законопослушного рыболова.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Взрывы прогремели на химпредприятии под Мадридом, есть пострадавшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика