СК уточнил причину трагедии в Слониме: электронная сигарета ни при чем

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Следователи отказались от версии, что причиной убийства скульптора Леонида Богдана и его жены стал конфликт из-за электронной сигареты, которую курил их внук. Конфликт между подростком и воспитывавшими его дедушкой и бабушкой был длительным, уточнили в Следственном комитете.



© Sputnik/ Александр Поготов Слоним попрощался с убитыми скульптором Богданом и его женой

Тела мужчины и женщины, супругов Богдан из Слонима, с множественными ранениями были обнаружены утром 30 апреля. В совершении преступления подозревается их 16-летний внук.

"Информация о том, что преступление якобы было совершено из-за электронной сигареты, не соответствует действительности. С учетом того, что подросток допрошен и проведена проверка показаний на месте преступления, можно говорить о целом комплексе причин. Конфликт, который развивался, был достаточно длительным. И сказать, что поводом послужила именно электронная сигарета, будет неверным", — сообщила в своем аккаунте на Facebook официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В настоящее время 16-летний подозреваемый заключен под стражу. Следователи продолжают работать с парнем и готовят материалы для комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого.