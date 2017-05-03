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СК уточнил причину трагедии в Слониме: электронная сигарета ни при чем
04.05.2017 16:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая — Sputnik. Следователи отказались от версии, что причиной убийства скульптора Леонида Богдана и его жены стал конфликт из-за электронной сигареты, которую курил их внук. Конфликт между подростком и воспитывавшими его дедушкой и бабушкой был длительным, уточнили в Следственном комитете.
© Sputnik/ Александр Поготов
Тела мужчины и женщины, супругов Богдан из Слонима, с множественными ранениями были обнаружены утром 30 апреля. В совершении преступления подозревается их 16-летний внук.
"Информация о том, что преступление якобы было совершено из-за электронной сигареты, не соответствует действительности. С учетом того, что подросток допрошен и проведена проверка показаний на месте преступления, можно говорить о целом комплексе причин. Конфликт, который развивался, был достаточно длительным. И сказать, что поводом послужила именно электронная сигарета, будет неверным", — сообщила
В настоящее время 16-летний подозреваемый заключен под стражу. Следователи продолжают работать с парнем и готовят материалы для комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого.
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По итогам допроса подростка и проверки его показаний на месте преступления следователи пришли к выводу, что конфликт внука с дедом, скульптором Леонидом Богданом,...
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