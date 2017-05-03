Юноша из мести украл у бывшей девушки в Могилеве йоркшира

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Могилевского района, который подозревается в краже у бывшей возлюбленной йоркширского терьера, сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.



© Sputnik Катерина Совдагари Сельский Ромео угнал трактор, чтобы признаться в любви доярке

По информации милиции, 20-летний молодой человек приехал к бывшей девушке для серьезного разговора об отношениях, но ее не оказалось дома.

"Юноша проник на территорию частного домовладения, повредив при этом забор и калитку, разбил окно и прихватил с собой любимого терьера бывшей возлюбленной", – сказали в УВД.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно выяснили, кто забрал собаку, и нашли предполагаемого преступника, который был задержан. Животное возвратили хозяйке.

В отношении молодого человека Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище): ее санкция в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.