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Юноша из мести украл у бывшей девушки в Могилеве йоркшира

04.05.2017 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Могилевского района, который подозревается в краже у бывшей возлюбленной йоркширского терьера, сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.

Юноша из мести украл у бывшей девушки в Могилеве йоркшира
© Sputnik Катерина Совдагари
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По информации милиции, 20-летний молодой человек приехал к бывшей девушке для серьезного разговора об отношениях, но ее не оказалось дома.

"Юноша проник на территорию частного домовладения, повредив при этом забор и калитку, разбил окно и прихватил с собой любимого терьера бывшей возлюбленной", – сказали в УВД.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно выяснили, кто забрал собаку, и нашли предполагаемого преступника, который был задержан. Животное возвратили хозяйке. 

В отношении молодого человека Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище): ее санкция в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Горе-ухажеру за совершенную кражу грозит наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

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