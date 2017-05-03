|
Юноша из мести украл у бывшей девушки в Могилеве йоркшира
04.05.2017 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Могилевского района, который подозревается в краже у бывшей возлюбленной йоркширского терьера, сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.
© Sputnik Катерина Совдагари
По информации милиции, 20-летний молодой человек приехал к бывшей девушке для серьезного разговора об отношениях, но ее не оказалось дома.
"Юноша проник на территорию частного домовладения, повредив при этом забор и калитку, разбил окно и прихватил с собой любимого терьера бывшей возлюбленной", – сказали в УВД.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно выяснили, кто забрал собаку, и нашли предполагаемого преступника, который был задержан. Животное возвратили хозяйке.
В отношении молодого человека Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище): ее санкция в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горе-ухажеру за совершенную кражу грозит наказание в виде лишения свободы до 4 лет.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии