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В Молодечно двое подростков пытались выбросить сверстника из окна колледжа

04.05.2017 17:28 — ЧП | Tut.by  
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На днях в одном из колледжей города Молодечно учащиеся едва не выбросили из окна сокурсника. Перед этим они издевались над ним, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Все случилось в перерыве между занятиями. Двое 17-летних парней оскорбляли и приставали к сокурснику, а потом схватили 16-летнего юношу и потащили к окну.

— Удерживая жертву головой вниз с внешней стороны подоконника, злоумышленники угрожали сбросить его со второго этажа. Крики о помощи привлекли внимание других сокурсников, которые остановили издевательство, — сообщил официальный представитель УВД Александр Марченко.

Подростки объяснили милиции свой поступок желанием пошутить.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство). Санкция статьи — вплоть до 6 лет лишения свободы.

Известно, что оба подозреваемых состоят на учете ИДН, а также несколько раз привлекались к административной ответственности (чаще всего за мелкое хулиганство и распитие алкоголя). Кроме того, один из них сейчас проходит обвиняемым по делу о краже велосипеда.

 
 
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Подростки объяснили милиции свой поступок желанием пошутить. Возбуждено уголовное дело.

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