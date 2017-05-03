При взрывах и пожаре в промышленной зоне близ Мадрида пострадали 30 человек

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате нескольких взрывов и пожара в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рей (автономное сообщество Мадрид). Об этом сообщили спасательные службы испанской столицы.



Фото: Reuters

По их информации, три человека находятся в критическом состоянии. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Взрывы произошли в районе химического предприятия Requimsa примерно в полдень. Данных о погибших пока не поступало.

Как отметили представители местных властей, из соображений безопасности была произведена эвакуация пяти учебных центров, которые находятся недалеко от места инцидента. Его причины пока не уточняются. На месте работают пожарные бригады. Из-за произошедшего также пришлось перекрыть несколько дорог.