Крушение вертолета в Башкирии – погибли три человека

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Вертолет пропал во время мониторинга лесных пожаров в Башкирии. Прокуратура подтвердила гибель пилота и двух пассажиров.

Вертолет потерпел крушение в труднодоступной местности. На место происшествия высадился парашютный десант. На борту вертолета находились три человека: пилот, а также два представителя центра тушения лесных пожаров.

Robinson вылетел из Белорецка в 9:20 по местному времени и в 11:15 на связь уже не вышел. В 15:20 вертолет не приземлился — поэтому объявили тревогу. Выяснилось, что воздушное судно потерпело крушение.

Информация о том, что никто из находившихся на борту людей не выжил, подтвердилась.