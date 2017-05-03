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Крушение вертолета в Башкирии – погибли три человека

04.05.2017 17:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Вертолет пропал во время мониторинга лесных пожаров в Башкирии. Прокуратура подтвердила гибель пилота и двух пассажиров.

Крушение вертолета в Башкирии – погибли три человека
© youtube / Simon Li
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Вертолет потерпел крушение в труднодоступной местности. На место происшествия высадился парашютный десант. На борту вертолета находились три человека: пилот, а также два представителя центра тушения лесных пожаров.

Robinson вылетел из Белорецка в 9:20 по местному времени и в 11:15 на связь уже не вышел. В 15:20 вертолет не приземлился — поэтому объявили тревогу. Выяснилось, что воздушное судно потерпело крушение.

Информация о том, что никто из находившихся на борту людей не выжил, подтвердилась.

 
Теги: Минск
 
 
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Пилот и два пассажира погибли в результате крушения вертолета Robinson.

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