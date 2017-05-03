Подростки из Молодечно угрожали выбросить из окна сокурсника

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Уголовное дело за хулиганство возбуждено в отношении двух несовершеннолетних жителей Молодечно, которые угрожали сбросить юношу вниз головой со второго этажа, сообщили в УВД Минской области.

Инцидент произошел в одном из колледжей Молодечно. В перерыве между занятиями двое 17-летних парней жестоко издевались над 16-летним сокурсником.



© Sputnik Виталий Белоусов Подростки спасли женщину от нетрезвого хулигана в Пинске

"Злоумышленники сначала оскорбляли сокурсника. А потом схватили его и потащили его к окну. Удерживая юношу головой вниз, они угрожали сбросить его из окна второго этажа", — сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе УВД Минской области.

На крик юноши сбежались сокурсники, которые спасли его от издевательств, отметили в УВД. Впоследствии о данном факте было сообщено в милицию, которая провела проверку.

"По итогам проверки в отношении двух учащихся было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси", — сказали в УВД.

Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как отметили собеседники Sputnik, юноши, в отношении которых возбуждено уголовное дело, не первый раз попадают в поле зрения милиции — их уже поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних за мелкое хулиганство, распитие спиртного в общественном месте. Также один из фигурантов дела проходит обвиняемым по факту кражи велосипеда около месяца назад. "В настоящее время он находится под домашним арестом, но его могут взять под стражу", — отметили в УВД.

Во время опроса после задержания свои действия подростки объяснили тем, что "хотели пошутить", сказали в УВД.