УВД: по факту инцидента в Молодечно возбуждено уголовное дело

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц", возбуждено в отношении учащихся колледжа в Молодечно, которые издевались над сокурсником, сообщили Sputnik в четверг в УВД Миноблисполкома.

По информации правоохранительных органов, в перерыве между занятиями в учебном заведении двое 17-летних учащихся сначала оскорбляли 16-летнего сокурсника, а затем потащили его к окну, угрожая сбросить со второго этажа .

"Крики о помощи привлекли внимание других сокурсников, которые остановили издевательство", — рассказали в УВД.

В ходе следствия выяснилось, что фигуранты дела состоят на учете в ИДН и ранее привлекались к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественных местах.

Также в УВД отметили, что один из "хулиганов" проходит по делу в краже велосипеда в качестве обвиняемого, и если раньше в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, то теперь ее могут заменить на арест.