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ГУВД: пьяный минчанин снял зеркала с семи автомобилей

04.05.2017 21:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего минчанина за совершение кражи, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

ГУВД: пьяный минчанин снял зеркала с семи автомобилей
© Pixabay
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В милицию обратились автолюбители, с чьих машин были сняты автомобильные зеркала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на одном из столичных рынков был задержан мужчина, продававший зеркала заднего вида.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный, выйдя одного из столичных баров, где он употреблял спиртное, и решил пойди пешком домой. По дороге он снял зеркала с семи автомобилей, а сутра и направился на рынок.

В ГУВД отметили, что фигурант дела нигде не работает, кроме того он ранее привлекался к ответственности за грабежи и хулиганство.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Будучи в состоянии опьянения мужчина по дороге домой "набрал" зеркал а утром отправился на рынок их продавать.

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