В Молодечно два подростка пытались выбросить сокурсника из окна

Фигуранты дела уже привлекались за хулиганство и распитие спиртного, оба состоят на учете в ИДН, а один находится под домашним арестом, пишет

Уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц», возбуждено в отношении учащихся колледжа в Молодечно, которые издевались над сокурсником, сообщили Sputnik в четверг в УВД Миноблисполкома. По информации правоохранительных органов, в перерыве между занятиями в учебном заведении двое 17-летних учащихся сначала оскорбляли 16-летнего сокурсника, а затем потащили его к окну, угрожая сбросить со второго этажа.