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В Молодечно два подростка пытались выбросить сокурсника из окна
05.05.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
Фигуранты дела уже привлекались за хулиганство и распитие спиртного, оба состоят на учете в ИДН, а один находится под домашним арестом, пишет
Уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц», возбуждено в отношении учащихся колледжа в Молодечно, которые издевались над сокурсником, сообщили Sputnik в четверг в УВД Миноблисполкома. По информации правоохранительных органов, в перерыве между занятиями в учебном заведении двое 17-летних учащихся сначала оскорбляли 16-летнего сокурсника, а затем потащили его к окну, угрожая сбросить со второго этажа.
«Крики о помощи привлекли внимание других сокурсников, которые остановили издевательство», — рассказали в УВД.
В ходе следствия выяснилось, что фигуранты дела состоят на учете в ИДН и ранее привлекались к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественных местах. Также в УВД отметили, что один из «хулиганов» проходит по делу в краже велосипеда в качестве обвиняемого, и если раньше в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, то теперь ее могут заменить на арест.
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Фигуранты дела уже привлекались за хулиганство и распитие спиртного, оба состоят на учете в ИДН, а один находится под домашним арестом, пишет Sputnik. Уголовное дело по...
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