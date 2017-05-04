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В горящую баню войдет: женщина получила ожоги в Борисовском районе
05.05.2017 08:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая – Sputnik. Жительница Борисовского района пострадала во время пожара в бане – женщина самостоятельно пыталась потушить огонь, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Баня на территории частного домовладения в деревне Гора загорелась ночью в пятницу: информация о ЧП спасателям поступила в 03:22
"При самостоятельном тушении пожара получила ожоги 1-2 степеней хозяйка", – сказали в МЧС.
Там также проинформировали, что всего у пострадавшей оказались огнем поражены 4% тела, сельчанка была госпитализирована.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.
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Всего у пострадавшей оказались огнем поражены 4% тела, сельчанка была госпитализирована.
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