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В горящую баню войдет: женщина получила ожоги в Борисовском районе

05.05.2017 08:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая – Sputnik. Жительница Борисовского района пострадала во время пожара в бане – женщина самостоятельно пыталась потушить огонь, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

В горящую баню войдет: женщина получила ожоги в Борисовском районе
© Фото: МЧС Беларуси
Пожар на парковке в Минске: огнем повреждены 3 машины

Баня на территории частного домовладения в деревне Гора загорелась ночью в пятницу: информация о ЧП спасателям поступила в 03:22

"При самостоятельном тушении пожара получила ожоги 1-2 степеней хозяйка", – сказали в МЧС.

Там также проинформировали, что всего у пострадавшей оказались огнем поражены 4% тела, сельчанка была госпитализирована. 

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего у пострадавшей оказались огнем поражены 4% тела, сельчанка была госпитализирована.

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