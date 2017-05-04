В горящую баню войдет: женщина получила ожоги в Борисовском районе

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Жительница Борисовского района пострадала во время пожара в бане – женщина самостоятельно пыталась потушить огонь, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Пожар на парковке в Минске: огнем повреждены 3 машины

Баня на территории частного домовладения в деревне Гора загорелась ночью в пятницу: информация о ЧП спасателям поступила в 03:22

"При самостоятельном тушении пожара получила ожоги 1-2 степеней хозяйка", – сказали в МЧС.

Там также проинформировали, что всего у пострадавшей оказались огнем поражены 4% тела, сельчанка была госпитализирована.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.