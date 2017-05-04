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Подросток в Бресте выстрелом из пневматики выбил школьнику глаз

05.05.2017 10:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении несовершеннолетнего жителя Бреста, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений школьнику, сообщил портал "Заря" со ссылкой на Брестский межрайонный отдел Следственного комитета.

Подросток в Бресте выстрелом из пневматики выбил школьнику глаз
© Pixabay
Молодой человек в Городке расстрелял из пневматики компанию с пивом

Инцидент в областном центре произошел вблизи гаражного кооператива, расположенного возле улицы Гродненской.

Сообщается, что молодой человек 2000 года рождения выстрелил из пневматического пистолета в 16-летнего подростка.

В результате травмы пострадавший полностью ослеп на один глаз. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что травма относится к категории тяжких.

В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Стрелявшему грозит суровое наказание, так как полученная школьником травма была отнесена к категории тяжких.

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