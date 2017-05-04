УВД: зампред Молодечненского райисполкома попал под следствие

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении одного из заместителей председателя Молодечненского райисполкома, его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в УВД Минской области.



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Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, которую проводили БЭП УВД Минского облисполкома и Молодечненский РОВД. Речь идет о злоупотреблениях при закупке импортных кормовых добавок, в реализации которых была заинтересована определенная коммерческая структура.

"Следственным комитетом в отношении данного должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 424 "Злоупотребление властью или служебными полномочиями" Уголовного кодекса Беларуси", — сообщил Sputnik вриод начальника управления БЭП УВД Минского облисполкома Михаил Герчик.

По его словам, оперативники БЭП установили, что решение, в котором была заинтересована коммерческая структура, принимал зампред райисполкома по просьбе своего знакомого.



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Герчик отметил, что приятель зампреда, бывший директор филиала "Агрофирма "Лебедево" РУП "Минскэнерго", уже попадал в поле зрения милиции.

Говоря о сути совершенных противоправных деяний, Герчик пояснил, что цены закупаемого импортного товара были не только необоснованно завышены по отношению к реальной стоимости, но и существенно превышали ценовую категорию аналогичных добавок отечественного производства.

По его словам, сельхозорганизации района потратили на закупку навязанных кормовых добавок средства на общую сумму более миллиарда неденоминированных рублей. Конкретный ущерб от данных сделок будет устанавливаться в ходе предстоящего расследования.