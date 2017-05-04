Заместителя председателя Молодечненского райисполкома подозревают в злоупотреблениях служебными полномочиями

По материалам проверки, проведенной сотрудниками БЭП УВД Минского облисполкома и Молодечненского РОВД, одного из заместителей председателя райисполкома подозревают в злоупотреблениях. Речь идет о том, что по решению должностного лица весной и летом минувшего года сельхозпредприятия Молодечненского района были сориентированы на закупку импортных минеральных кормовых добавок, в реализации которых была заинтересована определенная коммерческая структура.

Из собранных сотрудниками БЭП сведений следует, что незаконное решение руководитель принимал в интересах нужной коммерческой структуры по просьбе своего знакомого, с которым находился в дружеских отношениях. Впрочем, сам этот знакомый уже не однажды попадал в поле зрения борцов с экономическими преступлениями. Речь идет о бывшем директоре филиала «Агрофирма «Лебедево» РУП «Минскэнерго», которого подозревают в ряде экономических преступлений, в том числе связанных с сомнительным взаимодействием с коммерческой организацией, возглавляемой его сыном. В ходе кропотливой работы правоохранителей в данном направлении и появились дополнительные претензии, связанные с деятельностью коммерческой организации сына. Именно интересы этой структуры продвигались решением, принятым зампредом исполкома.

Дело в том, что коммерческая фирма поставила в район крупную партию импортных минеральных кормовых добавок. И для успешной реализации этой партии среди сельхозпредприятий необходимо было соответствующие указание курирующей вертикали. Данное указание, в конце концов, поступило в виде соответствующей разнарядки. После ее получения сельхозпредприятия района стали приобретать минеральные добавки в необходимых объемах.

Следует также подчеркнуть, что был проигнорирован положенный для таких случаев технический регламент проведения процедуры закупок, а также не проведена необходимая сертификация. По имеющимся в БЭП сведениям, цены закупаемого импортного товара были не только необоснованно завышены по отношению к реальной стоимости, но и существенно превышали ценовую категорию аналогичных добавок отечественного производства. В целом сельхозорганизации района потратили на закупку навязанных кормовых добавок средства на общую сумму более миллиарда неденоминированных рублей. Конкретный ущерб от данных сделок будет устанавливаться в ходе предстоящего расследования.

Следственным комитетом в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Злоупотребление властью или служебными полномочиями»).

Михаил ГЕРЧИК, вриод начальника управления БЭП УВД Минского облисполкома.