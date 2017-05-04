Тело мужчины обнаружили в водоеме в Брестском районе

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту обнаружения в водоеме тела неизвестного мужчины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Случай произошел днем 3 мая вблизи деревни Селяхи. Во время проведения работ по расчистке мелиоративного канала механизатор увидел в воде скелетированный труп мужчины. Погибший одет в зимнюю одежду, в кармане — мобильный телефон. На его теле видимых признаков повреждений криминального характера не обнаружено.

Для выяснения личности мужчины и определения причины его смерти назначен ряд экспертных исследований.