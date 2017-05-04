В Бресте школьник выстрелом из пневматического пистолета лишил парня зрения на один глаз

В Бресте 16-летний школьник в декабре прошлого года ранил из пневматического газобаллонного пистолета своего 15-летнего приятеля в правый глаз, когда они с компанией приятелей отправились в лес пострелять по банкам, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Произошло это в лесополосе вблизи гаражного массива по ул. Гродненской. Известно, что днем 16 декабря 2016 года компания из пяти молодых людей пришла в лесополосу, чтобы пострелять из пневматического оружия по банкам. По словам потерпевшего, в какой-то момент подозреваемый начал целиться ему в лицо. Он игнорировал неоднократные просьбы убрать пистолет, после чего целенаправленно нажал на спусковой крючок.

Травма привела к полной потере зрения на правый глаз, и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, отнесена к категории тяжких телесных повреждений.

Пистолет принадлежал отцу одного из молодых людей.

В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 8 лет.