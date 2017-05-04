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Нетрезвый минчанин пытался продать чужую "Волгу" за $50

05.05.2017 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске местного жителя, который сначала пытался угнать, а затем продать знакомому чужой автомобиль "Волга", сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.

Нетрезвый минчанин пытался продать чужую "Волгу" за
© Sputnik Юрий Абрамочкин
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О попытке угона улице Запорожской не оборудованной сигнализацией машины в правоохранительные органы сообщил очевидец.

"Задержанный пояснил, что после распития спиртных напитков со знакомыми возвращался домой и увидел припаркованный во дворе автомобиль. Дернув за ручку, понял, что он не заперт", – сказали в ГУВД.

По информации милиции, мужчина сначала с помощью проводов зажигания попытался завести машину, а когда это не получилось, позвонил приятелю и предложил ему купить авто за 50 США. При этом во время разговора с оперативниками минчанин заявил, что угонять "Волгу" не собирался, а хотел лишь продать ее, поскольку нужны были деньги.

В несостоявшегося угонщика было возбуждено дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на три года. 

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина хотел завести машину "как в кино" – с помощью проводов зажигания.

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