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Нетрезвый белорус в халате и тапках выпал из окна 7 этажа в Питере
05.05.2017 12:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая – Sputnik. Нетрезвый гражданин Беларуси получил травмы в Санкт-Петербурге при падении с 7-го этажа, сообщило агентство "
© Sputnik Виталий Аньков
Инцидент произошел накануне в Московском районе города на улице Костюшко.
Как сообщает агентство, 35-летнего гражданина обнаружили под окнами дома №10. Пострадавший получил многочисленные травмы: закрытую ЧМТ, повреждения внутренних органов, переломы ребер.
В настоящее время белорус находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое, но констатируют, что угрозы жизни нет.
По предварительным данным, мужчина, находившийся в квартире на 7-м этаже, был нетрезв.
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В настоящее время мужчина находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое, но констатируют, что угрозы жизни нет.
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