ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нетрезвый белорус в халате и тапках выпал из окна 7 этажа в Питере

05.05.2017 12:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Нетрезвый гражданин Беларуси получил травмы в Санкт-Петербурге при падении с 7-го этажа, сообщило агентство "Оперативное прикрытие".

Нетрезвый белорус в халате и тапках выпал из окна 7 этажа в Питере
© Sputnik Виталий Аньков
Опасная высота-2017: смертельные падения, травмы и проверки

Инцидент произошел накануне в Московском районе города на улице Костюшко.

Как сообщает агентство, 35-летнего гражданина обнаружили под окнами дома №10. Пострадавший получил многочисленные травмы: закрытую ЧМТ, повреждения внутренних органов, переломы ребер. 

В настоящее время белорус находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое, но констатируют, что угрозы жизни нет.

По предварительным данным, мужчина, находившийся в квартире на 7-м этаже, был нетрезв.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время мужчина находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое, но констатируют, что угрозы жизни нет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Нетрезвый минчанин пытался продать чужую "Волгу" за $50
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика