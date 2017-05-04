МИНСК, 5 мая – Sputnik. Российские правоохранительные органы более года не задерживали подозреваемых, которые похитили из московского ОАО "Банк "МБФИ" четверть миллиарда российских рублей. Ими оказались граждане Беларуси, мужчина и женщина, которые работали в данном банке.

Российские СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Москвы, даже назвали фамилии задержанных в апреле 2017-го белорусских "Бонни и Клайда" – это 41-летняя уроженка Беларуси Елена Мельникова, она была заведующей кассой управления, и 27-летний Денис Тимофеюк, начальник управления кредитования и инвестиций банка.

Согласно информации из открытых интернет-источников, хищение денег с депозитов московского банка было совершено еще весной 2016 года, какой логикой руководствовались правоохранительные органы, которые только через год задержали подозреваемых в хищении почти 4,5 миллионов долларов, а потом отпустили их под подписку о невыезде, не уточняется.

Источники в правоохранительных органах Москвы, на которые ссылаются СМИ, сообщили, что дерзкое хищение денег из банка было тщательно разработано, по их мнению, в преступлении могут появиться новые фигуранты, которые придумали схему хищения денег. СМИ также сообщили, что белорусские "Бонни и Клайд", которые похитили крупную сумму денег из банка, сразу же стали посещать рестораны, покупать дорогие автомобили и квартиры.

Sputnik предлагает вспомнить и другие случаи дерзких ограблений, в которых "засветились" граждане Беларуси.

Что за "урод" украл деньги из сейфа в ГУБОПиК?

Информацию о том, что из сейфа главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси сотрудник данной структуры похитил около 270 тысяч долларов, ряд экспертов первоначально назвали "фейком", но впоследствии глава МВД Беларуси Игорь Шуневич подтвердил данный факт.

Информация о дерзком ограблении пришла из Киева, из Шевченковского районного суда. Следователь Национальной полиции Киева направил в суд ходатайство об оказании правовой помощи правоохранительным органам Беларуси, которые расследуют дело о краже почти 270 тысяч долларов из сейфа.

Согласно информации из открытых интернет-источников, в 2017 году на рождественские праздники сотрудник ГУБОПиК совершил кражу почти 270 тысяч долларов из сейфа. Потом он пересек государственную границу в одном из пунктов на украинском направлении. По оперативной информации, на территории соседней страны он встретился с гражданкой Украины, а уже 9 января выехал в Румынию.

Как сообщил журналистам глава МВД Шуневич, уголовное дело о краже денег из сейфа ГУБОПиК расследует Следственный комитет. По словам министра, эти деньги были конфискованы у фигуранта уголовного дела.

"В семье не без урода", – так ответил Шуневич на вопрос журналистов о данной краже.

Задержат ли того, кто "подломил" швейцарский банк в Минске?

Обвиняемый в ограблении весной 2015 года "БСБ-банка" в Минске Руслан Фроемчук до сих пор не задержан, второй год он находится в международном розыске.

Более двух лет назад из швейцарского банка в Минске сотрудником службы безопасности была вынесена крупная сумма денег – 690 тысяч долларов США, 64 тысячи евро, почти 4 миллиона российских рублей, 1,3 тысячи фунтов стерлингов, тысяча швейцарских франков, 45 тысяч гривен и 100 злотых.

Как ранее сообщал Sputnik, кражу денег из хранилища в банке обнаружили не сразу, когда начали разбираться в ситуации и просмотрели записи видеокамер, было установлено, что накануне выходных дней Фроемчук последним покидал здание банка. Видео было обнародовано.

Эксперты полагают, что несмотря на то, что к розыску обвиняемого подключен Интерпол, вряд ли он будут задержан. "Скорее всего, он обосновался в какой-нибудь маленькой островной стране и тихо там наслаждается жизнью", – полагает эксперт.

Убийство кассира не раскрыто

До сих пор остается нераскрытым убийство кассира обменного пункта в минском универсаме "Автозаводской", которое было совершено в декабре 2009 года. Злоумышленник убил 21-летнюю кассира и похитил выручку на сумму почти 40 тысяч долларов. Кассиру было нанесено пять ножевых ранений.