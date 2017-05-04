Дело МММ живет: пенсионер из Лидского района лишился $4000

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Мужчина из Лидского района стал жертвой финансовой пирамиды MMM Global, в общей сложности мужчина перечислил махинаторам более 4 тысяч долларов США, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Гродненского облисполкома.



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Жителя города Березовка сумела уговорить расстаться с крупной суммой женщина, которая общалась с 56-летним мужчиной по телефону.

"Со слов потерпевшего, она сообщила обо всех плюсах, которые дает финансовая пирамида. Мужчине перспективы понравились, и он внес около 200 долларов США для регистрации в MMM Global", – сказали в УВД.

По информации милиции, через некоторое время ему снова позвонили, предложив дополнительные бонусы, за которые нужно было снова заплатить. Впоследствии за различные услуги мужчина неоднократно перечислял мошенникам нужные суммы – в общей сложности более 4 тысяч долларов.

В УВД уточнили, что в конце концов пенсионер понял, что его обманули, и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Сейчас милиция устанавливает личность лица, на счет которого деньги; по факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 стат. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса.