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Пересмотрел сериалов: 12-летний школьник в Мозыре попался на кражах

05.05.2017 14:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая – Sputnik. Второй раз попался на квартирных кражах 12-летний подросток из Мозыря – мальчика задержали в конце апреля практически на месте преступления, сообщил телеканал "Мозырь".

Пересмотрел сериалов: 12-летний школьник в Мозыре попался на кражах
© Pixabay
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"Сотрудниками уголовного розыска и ИДН Мозырского РОВД был задержан несовершеннолетний – на момент задержания ему было 12 лет, который, убежав из дома, за три дня совершил семь краж", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника инспекции по делам несовершеннолетних Мозырского РОВД Вячеслав Коваленко

По его словам, не исключена вероятность, что краж могло быть больше, так как, возможно, есть пострадавшие, которые пока не обратились в правоохранительные органы. 

Как выяснили милиционеры, подросток поругался с матерью и ушел из дома. Три дня он ночевал в подъездах, где находил незапертые квартиры и выносил оттуда кошельки и телефоны. Такой способ совершения преступления, как признался подросток, он увидел в одном из криминальных сериалов.

В РОВД уточнили, что в первый раз несовершеннолетний попал в поле зрения правоохранительных органов летом 2015-го. Тогда он вместе со старшим братом совершил серию краж.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Нынешнее задержание стало вторым: год назад его ловили на аналогичных преступлениях, которые он совершал вместе со старшим братом.

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