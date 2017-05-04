Тушивших пожар спасателей сбил автомобиль в Калинковичском районе

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали два спасателя в Калинковичском районе Гомельской области, сообщили в СК.

ДТП произошло, когда два сотрудника подразделения по чрезвычайным ситуациям тушили на трассе горевшую фуру, один из спасателей скончался от полученных травм.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, будут проведены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы", — сообщили Sputnik в пятницу в УСК по Гомельской области.

Данное ДТП произошло вблизи деревни Ситня. Сотрудники Калинковичского районного отдела по ЧС тушили фуру, когда водитель минивэна совершил наезд.

Доставленный в больницу 25-летний спасатель умер от полученных травм, его 21-летний коллега находится в больнице.