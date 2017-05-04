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Тушивших пожар спасателей сбил автомобиль в Калинковичском районе
05.05.2017 15:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали два спасателя в Калинковичском районе Гомельской области, сообщили в СК.
© Фото: ВКонтакте / ЧП Гомель | Гомельская область
ДТП произошло, когда два сотрудника подразделения по чрезвычайным ситуациям тушили на трассе горевшую фуру, один из спасателей скончался от полученных травм.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, будут проведены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы", — сообщили Sputnik в пятницу в УСК по Гомельской области.
Данное ДТП произошло вблизи деревни Ситня. Сотрудники Калинковичского районного отдела по ЧС тушили фуру, когда водитель минивэна совершил наезд.
Доставленный в больницу 25-летний спасатель умер от полученных травм, его 21-летний коллега находится в больнице.
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Один из сотрудников подразделения по чрезвычайным ситуациям от полученных травм скончался, второй находится в больнице.
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