Лидские пограничники со стрельбой задержали контрабандистов сигарет

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Лидские пограничники преследовали УАЗ с контрабандными сигаретами, чтобы задержать нарушителей было применено табельное оружие, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.

Инцидент произошел 26 апреля в Вороновском районе. Пограничный наряд попытался остановить автомобиль УАЗ для проверки документов. Однако водитель не подчинился требованиям и предпринял попытку скрыться. Началось преследование. Догнав нарушителей пограничники прижали УАЗ к обочине, но водитель "буханки" начал таранить служебный автомобиль.

"Во время погони стражам границы для задержания злоумышленников пришлось применить оружие: были произведены предупредительные выстрелы в воздух, затем и по колесам. Только после этого УАЗ остановился в поле в районе автодороги сообщением Повиланцы — Порадунь", — рассказали в Госпогранкомитете.

После остановки авто, неизвестные в масках выбежали из салона и направились в лес. "В ходе проведенных оперативно-поисковых мероприятий удалось установить беглецов. Ими оказались двое жителей Вороновского района", — продолжили в ГПК.

В салоне УАЗа были обнаружены 30 коробов сигарет отечественного производства. Контрабанда была подготовлена к отправке через границу.

"В настоящее время в отношении нарушителей законодательства начат административный процесс по ст.23.4 КоАП Республики Беларусь (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий). Им грозит наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест", — сказали в ведомстве.

Суд вынес окончательный приговор нарушителям. Задержанный УАЗ и 30 коробов сигарет переданы в ИМНС по Вороновскому району.