Правозащитники: приведен в исполнение очередной смертный приговор

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Смертный приговор в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова, который был признан виновным в изнасилованиях и убийствах двух девушек, приведен в исполнение, сообщил не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

"Расстрелять Острикова могли в период с 13 по 29 апреля. Последнее его письмо из СИЗО было датировано именно 13 апреля, областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29 апреля", — сообщил Sputnik координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда.

По его словам, мать Острикова получила уведомление о приведении приговора в исполнение, последнее ее свидание с сыном состоялось 5 апреля.

33-летний Остриков был признан Гомельским областным судом виновным в совершении двух изнасилований и убийств и приговорен к расстрелу . Верховный суд оставил данный приговор с силе .

Расстрел Острикова — первый случай приведения в исполнения смертного приговора в 2017 году.

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