Renault столкнулся с лесовозом под Оршей: водитель минивэна погиб

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП под Оршей, сообщил Sputnik в пятницу начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.



© Sputnik / Виктор Толочко Тушивших пожар спасателей сбил автомобиль в Калинковичском районе

Авария произошла накануне поздно вечером на автодороге Витебск — Гомель — Граница РФ возле деревни Антоновка. Минивэн Renault под управлением 29-летнего жителя Шклова столкнулся с груженым лесом Volvo с прицепом, которым управлял 32-летний витебчанин.

"От удара легковой автомобиль выбросило на встречную полосу, а затем — в кювет. От полученных травм водитель Renault скончался на месте", — рассказал Казючиц.

Он также отметил, что лесовоз и прицеп не проходили техосмотр, по предварительной информации оба водителя были трезвы. В рамках установления всех обстоятельств ДТП назначен ряд экспертиз.

Следствие также просит свидетелей дорожной аварии позвонить в Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета по телефону 8-0216 54-69-78.