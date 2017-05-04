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Renault столкнулся с лесовозом под Оршей: водитель минивэна погиб

05.05.2017 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП под Оршей, сообщил Sputnik в пятницу начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Renault столкнулся с лесовозом под Оршей: водитель минивэна погиб
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне поздно вечером на автодороге Витебск — Гомель — Граница РФ возле деревни Антоновка. Минивэн Renault под управлением 29-летнего жителя Шклова столкнулся с груженым лесом Volvo с прицепом, которым управлял 32-летний витебчанин.

"От удара легковой автомобиль выбросило на встречную полосу, а затем — в кювет. От полученных травм водитель Renault скончался на месте", — рассказал Казючиц.

Он также отметил, что лесовоз и прицеп не проходили техосмотр, по предварительной информации оба водителя были трезвы. В рамках установления всех обстоятельств ДТП назначен ряд экспертиз.

Следствие также просит свидетелей дорожной аварии позвонить в Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета по телефону 8-0216 54-69-78.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Лесовоз и прицеп не имели отметок о прохождении техосмотра, в рамках выяснения обстоятельств трагедии назначены экспертизы.

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