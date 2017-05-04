МИНСК, 5 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси провело первый этап программы "Допинг", цель которой — предупредить, выявить и раскрыть преступления, связанные с поступлением в незаконный оборот лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества.

Сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми проверили деятельность частных и государственных субъектов хозяйствования. Правоохранители сосредоточили внимание на законности работы организаций, которые имеют дело с хранением, ввозом, вывозом, транзитом и реализацией прекурсоров, а также неподконтрольных химических веществ и лабораторного химического оборудования.

"На некоторых предприятиях республики выявлены факты незаконного хранения лекарственного средства "Тарен". Из нелегального оборота изъято около 11157 таких таблеток общей массой 2 кг 236 г", — рассказали в МВД.

Вместе с работниками аптечных учреждений милиционеры провели 573 мероприятия по выявлению бланков рецептов врачей, вызывающих сомнение в подлинности. По таким рецептам были выданы наркосодержащие препараты. Сотрудники органов внутренних дел провели мероприятия по списанию и уничтожению наркотических средств и психотропных веществ.

Во время первого этапа программы "Допинг" выявлено 35 преступлений, связанных с поступлением в незаконный оборот лекарств, содержащих в своем подконтрольные вещества. К уголовной ответственности привлечены 28 человек, отметили в МВД.