Пограничники устроили погоню со стрельбой за машиной с контрабандными сигаретами

Вечером 26 апреля в Вороновском районе пограничники пытались остановить машину для досмотра. Но водитель прибавил скорости и началась погоня. Остановили автомобиль только после выстрелов по колесам. Подробности сообщает Госпогранкомитет.

Водитель УАЗ решил скрыться. Пограничники пытались прижать его к обочине, в ответ водитель — таранить служебный транспорт.

— Пришлось применить оружие: были произведены предупредительные выстрелы в воздух, затем и по колесам, — рассказывают в пресс-службе ГПК.





Машина остановилась, но неизвестные в масках бросились в лес. Позже их задержали — это были двое местных жителей.

В салоне автомобиля нашли 30 коробов сигарет отечественного производства, «подготовленных к переправке через границу».





В отношении нарушителей начат административный процесс по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица). Им грозит штраф в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест.

— Окончательную меру ответственности определит суд. Задержанный УАЗ и 30 коробов сигарет переданы в ИМНС по Вороновскому району, — добавили в ГПК.