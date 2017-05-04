МИНСК, 5 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси считает, что информация российских СМИ о несоответствии белорусского лекарственного средства сформулирована некорректно.



© Sputnik Алексей Мальгавко Белорусский производитель не комментирует изъятие инъекций в РФ

Некачественный раствор для инъекций в ампулах белорусского производства был изъят из обращения в Вологодской области РФ. Также в пятницу некоторые СМИ заявляли о будто бы найденном в растворе стекле. Минздрав Беларуси сообщил, что заявления СМИ о "браке" сформулированы некорректно.

"Отметим, что серия была произведена заводом в декабре 2014 года в количестве 7280 упаковок и реализована потребителям в Российскую Федерацию в январе 2015-го. Перед выпуском в реализацию данное лекарственное средство прошло процедуру декларирования на территории Российской Федерации в установленном порядке", — отметили Sputnik в Минздраве.

Информация о том, что серия была забракована одним из филиалов Росздравнадзора поступила в республику 23 января.

"В это время препарат уже два года находился на рынке Российской Федерации с его широкой сетью дистрибьюторов, осуществляющих его транспортировку и хранение в этот период. При этом никаких осколков стекла Симферопольский филиал ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора в ампулах не обнаружил", — заверили в Минздраве.

Сразу после получения информации о том, что серия забракована, сотрудники завода-производителя "Борисовский завод медпрепаратов" провели анализ условий производства и контроля качества.

Как отметили в ведомстве, производство препарата осуществлялось в соответствии с действующим регламентом и технологическими инструкциями. Кроме того, технологический контроль осуществлялся в соответствии с установленной периодичностью. Анализ архивных образцов продукции показал соответствие показателя "механические включения" требованиям ТНПА.

"По состоянию на 5 мая 2017 года в адрес завода не возвращено ни одной упаковки лекарственного средства "Пентоксифиллин, раствор для инъекций 20 мг/мл 5 мл №10" серии 1771214", — заключили собеседники агентства.

Как добавили в Минздраве, продукция "Борисовского завода медицинских препаратов" поставляется в более чем 20 стран мира.

Сейчас управление Следственного комитета России по области проводит доследственную проверку по факту заявлений российских СМИ о будто бы найденных в ампулах посторонних частицах.