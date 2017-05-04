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Парень приехал в Слуцк на свидание и заодно попытался угнать машину

05.05.2017 17:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Несвижа, который пытался угнать автомобиль, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Накануне преступления 28-летний парень познакомился в интернете с девушкой, которая проживает в Слуцке. Молодые люди решили встретиться, и парень приехал в город возлюбленной. После свидания гость навестил земляка, который также живет в Слуцке. Их застолье закончилось поздно ночью, и по его завершении молодой человек решил прогуляться.

"На центральной улице несвижанину на глаза попала иномарка, в которой он разбил боковое стекло и проник в салон. Злоумышленник попытался завести автомобиль, но не вышло", — рассказали в УВД.

Пока вор перебирал провода в замке зажигания, его заметили прохожие и вызвали милицию. Злоумышленник был задержан на месте происшествия. Подозреваемый рассказал, что хотел похитить автомобиль и продать его на запчасти.

"За это в отношении жулика возбуждено уголовное дело по ст.14 и ч.2 ст.205 УК Беларуси ("Покушение на кражу"). Ему грозит до 4 лет лишения свободы", — отметили в УВД.

Задержанный ранее неоднократно судим за имущественные преступления, в том числе за угон автомобиля у родственника.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек разбил боковое стекло, проник в салон автомобиля и пытался его завести – вора заметили прохожие.

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