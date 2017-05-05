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На химзаводе в Бресте произошел выброс хлора
06.05.2017 10:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Выброс хлора произошел на Брестском заводе бытовой химии, сообщили корреспонденту Sputnik в областном управлении МЧС.
В субботу, 6 мая, СМИ сообщили о ЧП на химзаводе в Бресте. По словам очевидцев, чувствуется сильный запах хлора. Предположительно, выброс химического вещества произошел в закрытом цехе предприятия.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Угрозы людям нет", — рассказали в Брестском областном УМЧС.
На месте происшествия работают спасатели, движение перекрыто.
Вместе с тем, как сообщает портал "Виртуальный Брест" жителям района, где произошло ЧП, необходимо закрыть окна — в воздухе зафиксировано превышение концентрации ядовитых паров хлора. Официального подтверждения данной информации пока нет. По другим данным, концентрация хлора в воздухе не представляет опасности для жизни и здоровья людей.
Брестский завод бытовой химии является одним из самых финансово неблагополучных предприятий в Брестской области. В январе 2016 года бывший директор предприятия был обвинен в коррупции, ему вменяется в вину несвоевременная выплата зарплаты и использования средств предприятия на личную коммерческую деятельность.
В июле 2016 года экономический суд Брестской области возбудил в отношении предприятия дело о банкротстве.
Санация предприятия должна завершиться в конце мая 2018 года. Ранее также сообщалось, что белорусские власти искали инвестора для предприятия, но безуспешно.
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На месте происшествия работают сотрудники МЧС. По информации местных СМИ, авария локализована, утечка хлора устранена.
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