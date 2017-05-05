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На химзаводе в Бресте произошел выброс хлора

06.05.2017 10:23 — ЧП | Tut.by  
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6 мая на Брестском заводе бытовой химии произошла утечка паров азотной ортофосфорной кислоты. На месте происшествия работают МЧС и медики.


Фото: «Реальный Брест»

По предварительным данным, 20 человек были эвакуированы. 1 рабочий завода - госпитализирован.

В местных соцсетях появилась информация, что жителям микрорайона Дубровка — именно там расположен завод — рекомендуют не открывать окна. 







На месте работают сотрудники МЧС, движение перекрыто.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Брест
 
 
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О количестве пострадавших и причинах происшествия пока ничего не сообщается.

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