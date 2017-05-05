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На химзаводе в Бресте произошел выброс хлора
6 мая на Брестском заводе бытовой химии произошла утечка паров азотной ортофосфорной кислоты. На месте происшествия работают МЧС и медики.
По предварительным данным, 20 человек были эвакуированы. 1 рабочий завода - госпитализирован.
В местных соцсетях появилась информация, что жителям микрорайона Дубровка — именно там расположен завод — рекомендуют не открывать окна.
(Будет дополнено.)
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О количестве пострадавших и причинах происшествия пока ничего не сообщается.
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