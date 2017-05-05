На химзаводе в Бресте произошел выброс хлора

6 мая на Брестском заводе бытовой химии произошла утечка паров азотной ортофосфорной кислоты. На месте происшествия работают МЧС и медики.



Фото: «Реальный Брест»

По предварительным данным, 20 человек были эвакуированы. 1 рабочий завода - госпитализирован.

В местных соцсетях появилась информация, что жителям микрорайона Дубровка — именно там расположен завод — рекомендуют не открывать окна.













На месте работают сотрудники МЧС, движение перекрыто.

(Будет дополнено.)