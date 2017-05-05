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Подробности ЧП на химзаводе в Бресте

06.05.2017 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Один человек госпитализирован в результате выброса азотной и ортофосфорной кислоты на территории завода "Брестбытхим", сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Беларуси.

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© Sputnik/
На химзаводе в Бресте произошел выброс хлора

Ранее местные СМИ сообщили об инциденте на химическом заводе в Бресте. По неофициальным данным, произошел выброс хлора. Sputnik информацию о ЧП подтвердили в областном управлении МЧС, не уточнив обстоятельства и подробности происшествия.

"6 мая в 9:06 брестским спасателям поступило сообщение об утечке паров химического вещества  из  оборудования в цехе по производству бытовой химии  на территории ОАО "Брестбытхим" в г. Бресте по ул. Белорусской, 51", — рассказали в МЧС.

Собеседники агентства отметили, что, согласно предварительным данным, пары азотной и ортофосфорной кислоты попали в  помещение площадью 30 на 50 метров. "В результате с подозрением на отравление химическим вещество для осмотра в больницу госпитализирован слесарь предприятия 1963 года рождения", — добавили в министерстве.

Кроме того, спасатели эвакуировали 20 человек. Сейчас сотрудники МЧС проводят работы по осаждению паров вещества.

"Угроза распространения за пределы здания отсутствует. Причина утечки и точный состав вещества устанавливаются", — проинформировали в МЧС.

Официальный представитель ведомства Виталий Новицкий призвал СМИ не нагнетать ситуацию вокруг ЧП. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Спасатели уточнили, что на химпредприятии в областном центре произошла утечка азотной кислоты, были эвакуированы 20 человек.

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