Подробности ЧП на химзаводе в Бресте

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Один человек госпитализирован в результате выброса азотной и ортофосфорной кислоты на территории завода "Брестбытхим", сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Беларуси.

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Бресте - страница сайта Виртуальный Брест" title="ЧП на химзаводе в Бресте - страница сайта Виртуальный Брест" class=""> © Sputnik/ На химзаводе в Бресте произошел выброс хлора

Ранее местные СМИ сообщили об инциденте на химическом заводе в Бресте. По неофициальным данным, произошел выброс хлора. Sputnik информацию о ЧП подтвердили в областном управлении МЧС, не уточнив обстоятельства и подробности происшествия.

"6 мая в 9:06 брестским спасателям поступило сообщение об утечке паров химического вещества из оборудования в цехе по производству бытовой химии на территории ОАО "Брестбытхим" в г. Бресте по ул. Белорусской, 51", — рассказали в МЧС.

Собеседники агентства отметили, что, согласно предварительным данным, пары азотной и ортофосфорной кислоты попали в помещение площадью 30 на 50 метров. "В результате с подозрением на отравление химическим вещество для осмотра в больницу госпитализирован слесарь предприятия 1963 года рождения", — добавили в министерстве.

Кроме того, спасатели эвакуировали 20 человек. Сейчас сотрудники МЧС проводят работы по осаждению паров вещества.

"Угроза распространения за пределы здания отсутствует. Причина утечки и точный состав вещества устанавливаются", — проинформировали в МЧС.

Официальный представитель ведомства Виталий Новицкий призвал СМИ не нагнетать ситуацию вокруг ЧП.

@VirtualBrest @igoryu_ Ничего этого не надо. Не нагнетайте. Не нужна информация от меня — не берите. — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 6 мая 2017 г.