26 апреля на «Заводе газетной бумаги» в Шклове погиб слесарь во время ремонта оборудования. По неизвестной пока причине станок начал работу, и мужчина получил тяжелые травмы. Об этом TUT.BY рассказали в Управлении Следственного комитета по Могилевской области.

Следователи выясняют, в каком режиме находился станок во время ремонта. По правилам, его нужно было полностью обесточить.

— Мужчина получил многочисленные травмы, он был доставлен в Шкловскую центральную районную больницу. Медики боролись за его жизнь, но 28 апреля пострадавший умер, — рассказала официальный представитель УСК Оксана Соленюк.

Шкловским районным отделом СК проводится проверка по факту смерти мужчины. Назначен ряд экспертиз, в том числе техническая экспертиза станка. Изучается производственная документация, опрашиваются очевидцы и другие работники завода.

По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.