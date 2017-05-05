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Мотоциклист после столкновения с VW врезался в дерево и погиб

06.05.2017 11:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Смертельное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля произошло в Мозыре, сообщили Sputnik в субботу в МВД Беларуси.

Мотоциклист после столкновения с VW врезался в дерево и погиб
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вечером 5 мая при повороте налево мужчина, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом под управлением жителя Мозыря 1959 года рождения. В результате удара в мотоцикл выехал за пределы проезжей части и ударился в дерево. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

За рулем Volkswagen также находился местный житель, неработающий мужчина 1969 года рождения. Причины аварии устанавливаются.

В этот же день, 5 мая, Госавтоинспекция провела рейд по Гомельскому району с использованием квадрокоптера. Среди главных целей рейдов с применением новой техники — обеспечение безопасности дорожного движения, охрана общественного порядка и предотвращение совершения ДТП. Кроме того, применяя квадрокоптер, сотрудники милиции планируют раскрывать уже совершенные преступления.

 
Теги: Минск
 
 
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В Мозыре водитель автомобиля столкнулся с мотоциклом, совершая поворот налево.

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