Мотоциклист после столкновения с VW врезался в дерево и погиб

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Смертельное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля произошло в Мозыре, сообщили Sputnik в субботу в МВД Беларуси.



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Вечером 5 мая при повороте налево мужчина, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом под управлением жителя Мозыря 1959 года рождения. В результате удара в мотоцикл выехал за пределы проезжей части и ударился в дерево. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

За рулем Volkswagen также находился местный житель, неработающий мужчина 1969 года рождения. Причины аварии устанавливаются.

В этот же день, 5 мая, Госавтоинспекция провела рейд по Гомельскому району с использованием квадрокоптера. Среди главных целей рейдов с применением новой техники — обеспечение безопасности дорожного движения, охрана общественного порядка и предотвращение совершения ДТП. Кроме того, применяя квадрокоптер, сотрудники милиции планируют раскрывать уже совершенные преступления.