В Минске задержан оппозиционер Некляев

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Оппозиционный политик Владимир Некляев задержан в Минске и доставлен в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) в переулке Окрестина в Минске, сообщили СМИ со ссылкой на его жену Ольгу.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Статкевича выпустили из ИВС на Окрестина

Некляев принимал участие в несанкционированной уличной акции "Марш нетунеядцев" 17 февраля в Минске, на него был составлен протокол, который должен был рассматривать суд ленинского района Минска 24 марта, но политик в эти дни был в Польше.

"Было неожиданно. Мы планировали колеса менять у автомобиля. Задержал ОМОН, но спокойно. Сказали, что повезут в ИВС на Окрестина. Готовлю ему передачу", — сообщила Радио Свобода жена политика.

По ее мнению, Некляев задержан но основании административного протокола, который был составлен на него за участие в уличной акции "Марш недармоедов" 17 февраля 2017 года. Ольга Некляева полагает, что супругу могут дать пять суток ареста.

Политическая карьера 70-летнего поэта-песенника Некляева началась в середине и 2000-х, после того как он вернулся из Польши в Минск. В 2010 году он инициировал создание и возглавил общественную кампанию "Говори правду!", пошел на президентские выборы и был зарегистрирован кандидатом. В декабре 2010 года в отношении него было возбуждено уголовное дело за массовые беспорядки во время "Плошчы", около месяца он провел в СИЗО КГБ, после был отпущен. Через несколько лет он оставил руководство "Говори правду!", но из политики не ушел.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Сотрудник милиции составляет в отношении Статкевича, Лебедько и Некляева протокол

Регулярно принимает участие в несанкционированных и разрешенных уличных акциях оппозиции и выступает с критикой властей.