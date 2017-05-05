﻿ «Домики доверия» установлены в учреждения образования Копыльщины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Домики доверия» установлены в учреждения образования Копыльщины

06.05.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
Размер текста:
A
A
A

В школах столичной области во второй половине апреля были  установлены так называемые «Домики доверия».


Туда школьники или их родители могли помещать, в том числе и анонимно, любую информацию, на которую может реагировать милиция. Органы внутренних дел рассчитывали таким образом узнать о возможных фактах семейного насилия или неблагополучия, о незаконном распространении алкоголя, наркотиков, психотропных веществ, других противоправных деяниях, в том числе и сексуального характера.

Инициатива милиции поддержана представителями областного комитета образования. Такие информационные ящики в связи с тематикой названы «Домиком доверия»,  были соответствующим образом обозначены и выделялись в школьном интерьере. Примечательно, что «Домики доверия» размещались в учреждениях образования вне обзора камер видеонаблюдения.

С учетом возможности анонимного обращения был расчет на повышение эффективности поступающей информации. Ведь даже психологически ребенку или подростку не всегда комфортно рассказывать о волнующих проблемах педагогу или милиционеру напрямую.

Вскрытие и изъятие обращений осуществлялось руководством учреждений образования совместно с милицией с обеспечением конфиденциальности обращений, организацией соответствующего реагирования на поступающую информацию.

В текущем году в области на семейно-бытовой почве уже совершено 7 бытовых убийств и причинено 9 тяжких телесных повреждений. Поэтому милицию и учителей интересует любая информация о факторах семейного неблагополучия.

Инициатива появления «Домиков доверия» возникла на основе республиканской профилактической акции «Дом без насилия».

Андрей АМБРАЖЕЙ,

заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики  УВД Минского облисполкома

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В школах столичной области во второй половине апреля были  установлены так называемые «Домики доверия». Туда школьники или их родители могли помещать, в том числе...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Парень приехал в Слуцк на свидание и заодно попытался угнать машину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика