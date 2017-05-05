«Домики доверия» установлены в учреждения образования Копыльщины

В школах столичной области во второй половине апреля были установлены так называемые «Домики доверия».





Туда школьники или их родители могли помещать, в том числе и анонимно, любую информацию, на которую может реагировать милиция. Органы внутренних дел рассчитывали таким образом узнать о возможных фактах семейного насилия или неблагополучия, о незаконном распространении алкоголя, наркотиков, психотропных веществ, других противоправных деяниях, в том числе и сексуального характера.

Инициатива милиции поддержана представителями областного комитета образования. Такие информационные ящики в связи с тематикой названы «Домиком доверия», были соответствующим образом обозначены и выделялись в школьном интерьере. Примечательно, что «Домики доверия» размещались в учреждениях образования вне обзора камер видеонаблюдения.

С учетом возможности анонимного обращения был расчет на повышение эффективности поступающей информации. Ведь даже психологически ребенку или подростку не всегда комфортно рассказывать о волнующих проблемах педагогу или милиционеру напрямую.

Вскрытие и изъятие обращений осуществлялось руководством учреждений образования совместно с милицией с обеспечением конфиденциальности обращений, организацией соответствующего реагирования на поступающую информацию.

В текущем году в области на семейно-бытовой почве уже совершено 7 бытовых убийств и причинено 9 тяжких телесных повреждений. Поэтому милицию и учителей интересует любая информация о факторах семейного неблагополучия.

Инициатива появления «Домиков доверия» возникла на основе республиканской профилактической акции «Дом без насилия».

Андрей АМБРАЖЕЙ,

заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома