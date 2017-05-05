МИНСК, 6 мая — Sputnik. Вредных веществ в воздухе швейного цена "Милавицы" не обнаружено, сообщила Sputnik пресс-секретарь Минздрава Беларуси Юлия Бородун.



© Sputnik / Виктор Толочко Коварные бюстгальтеры: две швеи с "Милавицы" попали в реанимацию

Работницы ЗАО "Милавица" — белорусского производителя корсетных изделий и женского белья — почувствовали сильное недомогание прямо на рабочем месте и были госпитализированы в отделение реанимации одной из минских клиник.

После ЧП Минский городской центр гигиены и эпидемиологии провел лабораторные исследования воздуха в швейном цеху предприятия.

"По результатам исследований вредных веществ не обнаружено. Исследования проводились на гексаметилендиамин, капролактам, аммиак, хлор, окись углерода, формальдегиды и т.д.", — сообщили Sputnik в Министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, ЧП на "Милавице" произошло еще 28 апреля. О госпитализации трех сотрудниц предприятия по производству нижнего белья сообщили медикам специалисты МЧС.