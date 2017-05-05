МИНСК, 6 мая – Sputnik. Брестские таможенники нашли в салоне легкового автомобиля, принадлежащего жителю Костромы, марихуану и грибы, содержащие психотропное вещество, сообщили Sputnik в субботу в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Мужчина ехал из Польши через пункт пропуска "Брест" на автомобиле Toyota, таможенники досматривали машину со служебной собакой.

"Собака своим поведением указала на возможное наличие наркотических средств в салоне автомобиля. В ходе дальнейшего досмотра под обшивкой багажника и в пепельнице обнаружены фрагменты плодовых тел грибов и порошок зеленого цвета", – сказали в ГТК.

В управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердили, что грибы являются психотропными, а порошок – это марихуана.

По информации ГТК, в отношении 38-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).