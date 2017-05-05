МИНСК, 6 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Молодечно нетрезвого местного жителя, который сообщил о минировании площади в районном центре, сообщили Sputnik в субботу в УВД Миноблисполкома.

Инцидент в Молодечно произошел 4 мая, взрывное устройство было якобы расположено на Старой площади у Покровской церкви.

"Неработающий житель Молодечно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщил, что он заминировал площадь", – сказали в УВД.

Площадь была тщательно обследована, но опасных предметов на ней обнаружено не было.

По информации милиции, 51-летнего мужчину задержали, в отношении него правоохранителями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси (заведомо ложное сообщение об опасности). Молодечненцу за совершенное грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.