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Пьяный безработный мужчина "заминировал" целую площадь в Молодечно

06.05.2017 15:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Молодечно нетрезвого местного жителя, который сообщил о минировании площади в районном центре, сообщили Sputnik в субботу в УВД Миноблисполкома.

Пьяный безработный мужчина "заминировал" целую площадь в Молодечно
© Flickr/ Martin Cathrae
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Инцидент в Молодечно произошел 4 мая, взрывное устройство было якобы расположено на Старой площади у Покровской церкви.

"Неработающий житель Молодечно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщил, что он заминировал площадь", – сказали в УВД.

Площадь была тщательно обследована, но опасных предметов на ней обнаружено не было.

По информации милиции, 51-летнего мужчину задержали, в отношении него правоохранителями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси (заведомо ложное сообщение об опасности). Молодечненцу за совершенное грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодечненцу за совершенное грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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