ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодой рабочий получил химические ожоги на стройке в Бресте

06.05.2017 17:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 мая – Sputnik. Молодой рабочий получил химические ожоги на стройке в Бресте и был госпитализирован, сообщил ресурс "БрестСити" со ссылкой на Брестский межрайонный отдел Следственного комитета.

Молодой рабочий получил химические ожоги на стройке в Бресте
© Sputnik / Виктор Толочко
На "Нафтане" каменщик упал с высоты и получил травму позвоночника

Инцидент в областном центре произошел на строительной площадке на улице Дубровской.

По информации ресурса, 21-летний рабочий одного из брестских ООО при выполнении строительных работ пролил на обувь бетон.

В результате молодой человек получил химические ожоги ног и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники межрайотдела СК проводят по факту травмирования рабочего проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время сотрудники межрайотдела СК проводят по факту травмирования рабочего проверку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пьяный безработный мужчина "заминировал" целую площадь в Молодечно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика