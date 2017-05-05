МИНСК, 6 мая – Sputnik. Молодой рабочий получил химические ожоги на стройке в Бресте и был госпитализирован, сообщил ресурс " БрестСити " со ссылкой на Брестский межрайонный отдел Следственного комитета.



© Sputnik / Виктор Толочко На "Нафтане" каменщик упал с высоты и получил травму позвоночника

Инцидент в областном центре произошел на строительной площадке на улице Дубровской.

По информации ресурса, 21-летний рабочий одного из брестских ООО при выполнении строительных работ пролил на обувь бетон.

В результате молодой человек получил химические ожоги ног и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники межрайотдела СК проводят по факту травмирования рабочего проверку.