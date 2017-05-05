|
Молодой рабочий получил химические ожоги на стройке в Бресте
06.05.2017 17:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая – Sputnik. Молодой рабочий получил химические ожоги на стройке в Бресте и был госпитализирован, сообщил ресурс "
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент в областном центре произошел на строительной площадке на улице Дубровской.
По информации ресурса, 21-летний рабочий одного из брестских ООО при выполнении строительных работ пролил на обувь бетон.
В результате молодой человек получил химические ожоги ног и был госпитализирован.
В настоящее время сотрудники межрайотдела СК проводят по факту травмирования рабочего проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время сотрудники межрайотдела СК проводят по факту травмирования рабочего проверку.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии