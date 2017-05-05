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Пожар в минской квартире: эвакуировали 10 человек

06.05.2017 17:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Десять человек были эвакуированы из жилого дома в Минске из-за пожара в одной из квартир, сообщил Sputnik официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко.

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© Фото: Гродненское областное УМЧС
Пожар в Гродно: загорелась комната, в которой играли дети

Пожар на улице Городецкой (микрорайон Уручье) произошел во второй половине дня в субботу.

"Горела однокомнатная квартира, пожар был ликвидирован. Внутри обнаружено обгоревшее тело. Личность погибшего пока не установлена — предположительно, это был владелец квартиры, который жил один", — рассказал Sputnik Попко.

Из многоквартирного дома были эвакуированы десять человек, в том числе четверо детей.

Точные причины смерти мужчины будет устанавливать Следственный комитет.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Возгорание произошло в одном из многоквартирных домов на улице Городецкой в Минске.

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