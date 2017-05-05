|
Пожар в минской квартире: эвакуировали 10 человек
06.05.2017 17:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Десять человек были эвакуированы из жилого дома в Минске из-за пожара в одной из квартир, сообщил Sputnik официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко.
Гродно" title="Квартира горела в Гродно" class="">
Пожар на улице Городецкой (микрорайон Уручье) произошел во второй половине дня в субботу.
"Горела однокомнатная квартира, пожар был ликвидирован. Внутри обнаружено обгоревшее тело. Личность погибшего пока не установлена — предположительно, это был владелец квартиры, который жил один", — рассказал Sputnik Попко.
Из многоквартирного дома были эвакуированы десять человек, в том числе четверо детей.
Точные причины смерти мужчины будет устанавливать Следственный комитет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возгорание произошло в одном из многоквартирных домов на улице Городецкой в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии