Пожар в минской квартире: эвакуировали 10 человек

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Десять человек были эвакуированы из жилого дома в Минске из-за пожара в одной из квартир, сообщил Sputnik официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко.

Пожар на улице Городецкой (микрорайон Уручье) произошел во второй половине дня в субботу.

"Горела однокомнатная квартира, пожар был ликвидирован. Внутри обнаружено обгоревшее тело. Личность погибшего пока не установлена — предположительно, это был владелец квартиры, который жил один", — рассказал Sputnik Попко.

Из многоквартирного дома были эвакуированы десять человек, в том числе четверо детей.

Точные причины смерти мужчины будет устанавливать Следственный комитет.