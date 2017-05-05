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Милиционер уговорил хулигана с ножом не убивать минчанина

06.05.2017 17:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая – Sputnik. Сотрудник милиции спас мужчину от хулигана с ножом в Минске, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Мингорисполкома.

Милиционер уговорил хулигана с ножом не убивать минчанина
© Pexels
Труп мужчины с ножевым ранением найден в Минске

Младший сержант милиции стал свидетелем нападения на мужчину случайно, когда возвращался домой со службы: хулиган повалил минчанина на землю и наносил ему многочисленные удары.

"Приблизившись к мужчинам, он заметил в правой руке нападавшего нож и, стараясь предотвратить возможные последствия, начал успокаивать злоумышленника и просить его не совершать необдуманного поступка", – сказали в ГУВД.

По информации управления, нападавший был нетрезв и агрессивен, но в итоге покинул место происшествия.

Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело: мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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